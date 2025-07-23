İstanbul, Ankara ve İzmir'de ekipler sahaya indi: Büyük denetim başladı, cezası 2 bin lira

Dumansız Türkiye temasıyla başlatılan yeni kampanya çerçevesinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de ekipler sahaya indi.

Üç büyük şehirde, emniyet güçlerinin de desteğiyle sigara denetimi yapılıyor.

HEM İŞLETMEYE HEM İÇENE CEZASI VAR

Kapalı alanlarda sigara içmenin yasak olduğunu anımsatan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, bu kulara uymayan işletme ve kişilere ceza uygulanacağını söyledi.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Demirkol, 4207 sayılı Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun'a göre, kapalı alanlarda sigara içilmesinin yasak olduğunu anımsatarak, temiz ve dumansız bir hava sahası için yerinde ve çapraz denetimlerin artarak devam ettiğini söyledi.

BU HAFTA BAŞINDA YENİ DENETİM BAŞLADI

Bu yılın başından itibaren de iller ve ilçeler arası çapraz denetimlerin yapıldığını anlatan Demirkol, şu bilgileri paylaştı:

"Yaklaşık 4 bine yakın ihlal cezalandırılmış oldu. Artarak devam eden bir çapraz denetim uygulamamız var. Bu hafta başı itibarıyla üç büyük ilimiz başta olmak üzere tüm illerimizde çevre illerden destekli bir şekilde yoğun bir denetim başlatıyoruz.

İllerimiz bünyesinde kolluk kuvvetlerimizin eşlik edeceği kapalı alanda sigara içilmesi konusundaki denetlemeler yoğun bir şekilde başladı. Bu hafta bine yakın ekiple etkin bir şekilde başlamış oldu."