İstanbul, Ankara ve İzmir'de ekipler sahaya indi: Büyük denetim başladı, cezası 2 bin lira
İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu hafta başında sahaya inen ekipler, Dumansız Türkiye kampanyası çerçevesinde kapalı alanlarda sigara denetimi başlattı.
Dumansız Türkiye temasıyla başlatılan yeni kampanya çerçevesinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de ekipler sahaya indi.
Üç büyük şehirde, emniyet güçlerinin de desteğiyle sigara denetimi yapılıyor.
HEM İŞLETMEYE HEM İÇENE CEZASI VAR
Kapalı alanlarda sigara içmenin yasak olduğunu anımsatan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, bu kulara uymayan işletme ve kişilere ceza uygulanacağını söyledi.
Halk Sağlığı Genel Müdürü Demirkol, 4207 sayılı Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun'a göre, kapalı alanlarda sigara içilmesinin yasak olduğunu anımsatarak, temiz ve dumansız bir hava sahası için yerinde ve çapraz denetimlerin artarak devam ettiğini söyledi.
BU HAFTA BAŞINDA YENİ DENETİM BAŞLADI
Bu yılın başından itibaren de iller ve ilçeler arası çapraz denetimlerin yapıldığını anlatan Demirkol, şu bilgileri paylaştı:
"Yaklaşık 4 bine yakın ihlal cezalandırılmış oldu. Artarak devam eden bir çapraz denetim uygulamamız var. Bu hafta başı itibarıyla üç büyük ilimiz başta olmak üzere tüm illerimizde çevre illerden destekli bir şekilde yoğun bir denetim başlatıyoruz.
İllerimiz bünyesinde kolluk kuvvetlerimizin eşlik edeceği kapalı alanda sigara içilmesi konusundaki denetlemeler yoğun bir şekilde başladı. Bu hafta bine yakın ekiple etkin bir şekilde başlamış oldu."
KAPALI ALANDA SİGARA İÇMENİN CEZASI 2 BİN LİRA
Türkiye'de satışı yasak olan elektronik sigara kullanımı konusunda da kolluk kuvvetlerinin desteğiyle yoğun bir denetim yapıldığına işaret eden Demirkol, şöyle devam etti:
"Kapalı alanlarda sigara içen bireylere de yasanın ihlali sebebiyle ceza uygulanacağını hatırlatmak istiyoruz. Hem bireylere hem de işletmelere uygulanacak bu cezalarla sigaranın pasif maruziyetinden içmeyen vatandaşlarımızın korunmasını hedefliyoruz.
2 bin liraya yakın ceza bireysel olarak uygulanmaya devam ediyor. Buradaki farkındalığı artırmak için bireylere de bu cezanın uygulanacağını hatırlatmak istiyoruz. Hem bireylerin hem de bu ihlalin yapıldığı işletmelere cezanın çift taraflı uygulanacağını hatırlatmak istiyoruz. Dumansız bir Türkiye hayali için uygulamamız gereken en önemli alanlardan biri bu."
SİGARA NEDENİYLE HER YIL 100 BİN CAN KAYBI YAŞANIYOR
Dünyada yılda yaklaşık 8 milyon kişinin sigara ve tütün ürünlerinin kullanımına bağlı nedenlerden kaynaklı yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Demirkol, "1,3 milyon civarında da sigaranın pasif etkilerinden hayatını kaybeden insanımız var. Ülkemizde ise her yıl yaklaşık 100 bine yakın vatandaşımız sigara nedeniyle hayatını kaybediyor." dedi.
POLİKLİNİK SAYISI ARTACAK
Demirkol, tütünle mücadeledeki etkinliğin giderek arttığına işaret ederek, sigara bırakma poliklinik sayısının 700'e ulaştığını, yıl sonuna kadar bu sayının bine ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.
Türkiye genelinde tüm ilçelerde, hastanelerde ve sağlıklı hayat merkezlerinde sigara bırakma poliklinik hizmeti sunmayı istediklerini belirten Demirkol, şöyle devam etti:
"Bunun yanı sıra hem illerimizde hem de merkez teşkilatımızda 'yerinde sigara polikliniği' ile kurumlarımıza giderek sigara bırakma hizmeti vermek istiyoruz. Bu kapsamda ALO 171 hattımız sigara bırakmayı isteyen tüm vatandaşlarımıza açık ve 7 gün 24 saat hizmet veriyor."
Demirkol, sigara bırakma polikliniklerinde psikologların da desteğiyle uzman sertifikalı hekimlerin danışmanlık hizmeti verdiğini ayrıca ücretsiz ilaç desteğiyle de vatandaşları sigara bırakma konusunda desteklediklerini aktardı.
"POLİKLİNİKLERE BAŞVURU YÜZDE 85 ARTTI"
Demirkol, sigara bırakma polikliniklerinin sayılarını artırma noktasındaki çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "ALO 171 hattımızla ve sağlıklı hayat merkezlerimiz vasıtasıyla 200 bin vatandaşımıza da sigara bırakma danışmanlık hizmeti verildi. Bu kapsamda polikliniklere başvurumuz yüzde 85 oranında arttı. Vatandaşımızın sigarayı bırakmak istediğini bununla ilgili imkanlar ve farkındalık çalışmaları kendilerine sunulduğunda bu konuda ne kadar hevesli olduğunu görüyoruz. Bu bizi sevindiriyor." değerlendirmesinde bulundu.
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