İstanbul, Ankara ve İzmir'de İmamoğlu eylemi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun iki gün önce gözaltına alınması protesto edildi.



Galatasaray Üniversitesi'nden bazı öğrenciler, Çırağan Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Beşiktaş Meydanı'na yürüyen öğrenciler, basın açıklaması yaptı. Yürüyüşü devam ettirmek isteyen kalabalığa polis müdahale etti.



Akşam bir grup Saraçhane'den Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başladı. Polis, grubun Taksim'e gitmesine izin vermeyince arbede yaşandı.



Gerilim gece de sürdü. Gazdan etkilenen bir grup belediye binasına girmek istedi. CHP İstanbul İl başkanı Özgür Çelik kapıda megafonla konuşarak protestocuları iknaya çalıştı.



6 POLİS YARALANDI



Gece yarısından sonra polis grubu dağıttı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'deki gösterilerde 6 polisin yaralandığını belirtti.



ODTÜ'DE EYLEM



Ankara'da da ODTÜ kampüsünde protesto eylemi vardı. Bir araya gelen öğrenciler, Kızılay'a yürümek istedi. Güvenlik önlemi alan polis, göstericilere izin vermedi. Çıkan arbedede gruptan atılan taşların başına isabet ettiği bir polis yaralandı.



ALSANCAK'TA DA PROTESTO



İzmir'de de Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ve gözaltılara tepki vardı.



İzmirliler, Alsancak Kıbrıs Şehitler Caddesi’nde bir araya geldi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteride tansiyon zaman zaman yükseldi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Polisin öğrencilere plastik mermiyle müdahale ettiği" iddiasını yalanladı.

