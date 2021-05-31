İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU



İstanbul'da Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri gökgürültülü sağanak yağışlar beklenirken, gündüz sıcaklıkları Çarşamba günü 19, gece sıcaklıkları da 15 dereceye kadar gerileyecek.



Ankara'da da aynı şekilde üç gün boyunca gökgürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklığı Çarşamba günü 18 dereceye, gecesi de 10 dereceye kadar inecek.



Meteoroloji'nin tahminlerine göre İzmir'de bugün gökgürültülü sağanak yağış görülecek. Yarın hava çok bulutlu iken Çarşamba günü güneşli bir hava olacak.

ANADOLU YAKASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLDU



İstanbul Anadolu yakasında haftanın ilk günü sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. Aniden bastıran yağmur hem trafiğe çıkan sürücüleri hem de işe giden vatandaşları zor durumda bıraktı.

