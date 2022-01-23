İstanbul-Ankara yolunda ulaşım durdu

İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ile D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı.



Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kara yollarında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ile D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle güvenli trafik akışı sağlanıncaya kadar tüm araç geçişlerine kapatıldı.



"YENİ BİR DUYURUYA KADAR YOLA ÇIKMAYIN"



Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gerede-Düzce arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığını belirterek, "İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir" dedi.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından, "Kıymetli hemşehrilerim, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmıştır. Yolların açılması için kar ve buz ile mücadele devam etmektedir. Bu nedenle İstanbul-Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmamalıdır" açıklamasında bulundu.