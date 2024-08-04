İstanbul Arnavutköy'de servis aracı devrildi

Kaza, saat 13.30 sıralarında İstanbul Havalimanı Bağlantı Yolu, Hasdal istikametinde yaşandı.

Suat Yüksel kontrolündeki servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. İçinde yolcu olmayan servis aracı, çarpmanın etkisiyle devrildi. Şoför kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine tedbir amaçlı itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücünün sağlık durumunu kontrol ederken, polis ekipleri ise trafiğin güvenliğini sağladı.Kaza sonrası oluşan trafik yoğunluğu minibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.