İstanbul Ataşehir'de fabrika yangını

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki mutfak ve banyo armatürü üreten bir fabrikada kartonların tutuşmasıyla yangın çıktı.



Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ataşehir'in yanı sıra çevre ilçelerden de bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

DÖRT İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ, BİR İŞÇİ KOLUNDAN YARALANDI



Tahliye edilen ve dumandan etkilenen dört işçiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi, kolundan yaralanan bir işçi hastaneye kaldırıldı.



Fabrikadaki yangın ekiplerce söndürüldü.



Binada hasara neden olan yangın sonrası ekiplerce soğutma çalışması yapıldı.