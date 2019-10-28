İstanbul Atatürk Ormanı'nda bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralandı

İstanbul Florya'da henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 2 öğrenci birbirini yaraladı.

Atatürk Ormanı'nda olayda bakırköy Basınköy Mahallesi Atatürk Ormanı'nda iki grup öğrenci arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada iki öğrenci bıçakla yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Eren B. ve ismi öğrenilemeyen bir öğrenciyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere götürdü.



Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.