İstanbul Avcılar Belediyesi'nde çıkan kavgada başkan yardımcısı yaralandı

Avcılar Belediyesi'nde iddiaya göre, ödemesini alamayan bir firma yetkilisi belediye başkanı ile görüşmek istedi. Yetkilinin talebinin reddedilmesi üzerine çıkan arbedede başkan yardımcısı yaralandı.

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İstanbul Avcılar Belediyesi'ne iş yapan bir firmanın yetkilileriyle, belediye görevlileri arasında çıkan arbede sırasında başkan yardımcısının parmağını kırıldı.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, geçmiş dönemden kalan alacağını isteyen beton firması yetkilileri, Avcılar Belediyesi binasına geldi.

Firma sahibi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile görüşmek istedi. Ancak olumsuz talep geldi. 

Firma yetkilileri ile belediye görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönüştü. Arbede sırasına belediye başkan yardımcılarından Bülent Zeren'in serçe parmağı kırıldı.

Zeren'in tedavi altına alındığı öğrenilirken firma yöneticilerinden şikayetçi olmak için dosya hazırladığı ifade edildi.

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