İstanbul Avcılar'da İETT otobüsünün park halindeki 4 araca çarpması sonucu 7 kiş yaralandı.
Avcılar’da vidanjör yolu suladığı sırada seyir halinde olan İETT otobüsü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde olan 4 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular panik yaşarken, 7 kişi yaralandı
Olay, Avcılar Ambarlı Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki İETT otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular panik yaşarken, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, sağlık ekipleri de yaralıları tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırdı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.