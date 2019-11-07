İstanbul Avcılar'da okul bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi

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İstanbul'da Avcılar Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde servis aracı bir kız öğrenciye çarpıp ölümüne neden oldu.

Kaza, saat 12:30 sıralarında meydana geldi. Servis sürücüsü H.Y. okul çıkışında öğrencileri almak için aracıyla birlikte bahçeye girdi. Bu sırada kantinden çıkan 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki yaşındaki Eylül Mirzaoğlu. servisin önüne atladı. Küçük kızı altına alan servis şöförü olayın şokuyla aracını tekrar geriye hareket ettirdi. Bu sırada küçük kızın üzerinden tekrar geçen şoföre veliler ve öğrenciler büyük tepki gösterdi.

Olayı gören veliler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler küçük çocuğu hastaneye kaldırdı.



Servis sürücüsü ise gözaltına alınarak karakola götürüldü. Durumu ağır olduğu öğrenilen minik Eylül tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.