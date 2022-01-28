İstanbul 'Avrupa'nın en iyi turizm destinasyonlarına' aday gösterildi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun sürdürülebilir turizm ağı (EDEN), Avrupa'nın en iyi destinasyonlarına İstanbul'u aday gösterdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.01.2022 - 16:29

İstanbul 'Avrupa'nın en iyi turizm destinasyonlarına' aday gösterildi

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, 'Avrupa'nın en iyi turizm destinasyonlarına' aday oldu.

Adaylar arasında İstanbul'un yanı sıra İngiltere'nin Londra, İtalya'nın Roma ve Amalfi Kıyıları, Yunanistan'ın Atina ve Girit, Avusturya'nın Viyana ve Graz, Almanya'nın Bavyera, Hollanda'nın Nijmegen, Çekya'nın Prag, Fransa'nın Amiens, İspanya'nın Marbella, Belçika'nın Leuven, İsviçre'nin Lucerna, Finlandiya'nın Lathi, İrlanda'nın Clonakilty, Slovenya'nın Ljubljana ve Romanya'nın Oradea kentleri yer alıyor.

10 Şubat'a kadar "https://www.europeanbestdestinations.com/european-best-destinations-2022" adresinden oy kullanılabilecek.

Kazanan aynı günün akşamında açıklanacak.

EDEN, 2009'dan bu yana Avrupa'nın en iyi turizm destinasyonlarını seçiyor.

Geçen sene de listeye Kapadokya aday gösterilmiş, kazanan Portekiz'den Braga olmuştu.

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