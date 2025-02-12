İstanbul ayaza teslim oldu: Araç camları dondu

İstanbul’da soğuk hava etkili oluyor. Gece boyu aralıklarla yağan kar nedeniyle arapların camları dondu. Donmuş camları temizlemeye çalışan araç sahipleri, buzları kazımak için uzun uğraş verdi.

İstanbul ayaza teslim oldu: Araç camları dondu

İstanbul’da dün sabah saatlerinde başlayan gün boyu etkisini sürdürdü.

İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan açıklama sonrasında kent genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Etkili olan soğuk hava nedeniyle sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar araçların üzerindeki biriken karları temizledi. Araçların camları buzla kaplanırken, işlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar araçlarını temizledi. 

İstanbul ayaza teslim oldu: Araç camları dondu - 1

Donmuş camları temizlemeye çalışan araç sahiplerinin, buzları kazımak için uzun uğraş verdiği görüldü.

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