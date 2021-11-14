İstanbul Bağcılar'da bir binada patlama meydana geldi

İstanbul Bağcılar'da Barbaros Mahallesi 203. Sokak'ta, üç katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.



Patlamanın şiddetiyle dairenin ön cephesinden kopan parçalar caddeye yayılırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yolu trafiğe kapatan polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.



Binadan çevreye yayılan parçaların belediye ekiplerince temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. İGDAŞ ekipleri de binada incelemelerde bulundu.



Patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.



Öte yandan patlama anı, bölgedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, patlamanın ardından binadan çevreye toz ve beton parçalarının dağıldığı görülüyor.



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