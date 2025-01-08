İstanbul Bağcılar’da yarın belediye başkanı seçimi var

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na aday gösterilen Abdullah Özdemir’in Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden ayrılması dolayısıyla belediye meclisi toplantısında yeni başkanın belirlenmesi için yarın seçim yapılacağı bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdemir’in AK Parti İstanbul İl Başkanlığına aday gösterilmesiyle boşalan belediye başkanlığı koltuğu için 9 Ocak Perşembe günü saat 15.00’te belediye meclisinde seçim yapılacak.



Toplantıda meclis üyelerinin kullanacağı oylarla ilçenin yeni belediye başkanı belirlenecek.