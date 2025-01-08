İstanbul Bağcılar’da yarın belediye başkanı seçimi var

İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden Bağcılar’da yarın belediye başkanı seçimi var. Belediye başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı adaylığı için görevden ayrıldı. Bağcılar Belediye Meclisi’nde yarın başkan seçimi gerçekleştirilecek.

İstanbul Bağcılar’da yarın belediye başkanı seçimi var

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AK Parti İl Başkanlığı’na aday gösterilen Abdullah Özdemir’in Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden ayrılması dolayısıyla belediye meclisi toplantısında yeni başkanın belirlenmesi için yarın seçim yapılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdemir’in AK Parti İstanbul İl Başkanlığına aday gösterilmesiyle boşalan belediye başkanlığı koltuğu için 9 Ocak Perşembe günü saat 15.00’te belediye meclisinde seçim yapılacak.

Toplantıda meclis üyelerinin kullanacağı oylarla ilçenin yeni belirlenecek.

İstanbul Bağcılar’da yarın belediye başkanı seçimi var - 1

Seçimin ardından belediye başkanlığı makamında yapılacak devir teslim töreninde Bağcılar’ın yeni , görevi Özdemir’den devralacak.

Abdullah Özdemir, AK Parti İl Başkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından belediye başkanlığı görevinden istifa etmişti.

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