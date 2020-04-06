İstanbul Bağcılar'da 4 bina karantinaya alındı

Bağcılar Kaymakamlığı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre Bağcılar'da 4 binada karantina tedbirinin uygulanacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı 06.04.2020 - 16:41 | Son Güncelleme : 06.04.2020 - 16:47

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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde corona virüs nedeniyle 4 bina karantina altına alındı.

Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, 4 Nisan'da toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirme paylaşılarak, şunlar kaydedildi:

"İlçemiz Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir Mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımıza yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir."

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