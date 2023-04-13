İstanbul Bahçelievler'de kolonları çatlayan bina boşaltıldı

1977 yılında zemin artı 6 kat olarak ruhsatlı inşa edilen, 12 daire ve 5 dükkandan oluşan binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi.



Apartmanın yanındaki iki bina da tedbir amacıyla boşaltıldı.



Kalacak yeri olmayan ailelere Bahçelievler Belediyesince otelde konaklama imkanı sağlanacağı bildirildi.