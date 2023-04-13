İstanbul Bahçelievler'de kolonları çatlayan bina boşaltıldı

İstanbul Bahçelievler'de 1977 yılında inşa edilen 6 katlı bir bina, kolonlarındaki çatlaklar nedeniyle boşaltıldı. Apartmanın yanındaki iki bina da tedbir amaçlı tahliye edildi.

İstanbul Bahçelievler'de kolonları çatlayan bina boşaltıldı

Bahçelievler’de 6 katlı , kolonlarında oluşan çatlaklardan dolayı tahliye edildi.

İstanbul Bahçelievler'de kolonları çatlayan bina boşaltıldı - 1

Soğanlı Mahallesi Alpay Caddesi 32 numaradaki Şahin Apartmanı'nın sakinleri, akşam saatlerinde bodrum katındaki kolonlardan ses geldiği yönünde emniyete ve belediyeye ihbarda bulundu.

Söz konusu adrese gelen Bahçelievler Belediyesi ekipleri, kolonlarında çatlaklar oluştuğu belirlenen binayı tahliye etti.

İstanbul Bahçelievler'de kolonları çatlayan bina boşaltıldı - 2

1977 yılında zemin artı 6 kat olarak ruhsatlı inşa edilen, 12 daire ve 5 dükkandan oluşan binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Apartmanın yanındaki iki bina da tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kalacak yeri olmayan ailelere Bahçelievler Belediyesince otelde konaklama imkanı sağlanacağı bildirildi.

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