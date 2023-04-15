İstanbul Bahçelievler'de kolonu çatlayan binada yıkım

İstanbul Bahçelievler'de kolonları çatlayan 46 yıllık apartmanın yıkım çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlanırken, kapatılan yol trafiğe açıldı.



Alpay Caddesi Karamustafa Paşa Sokak'taki 6 katlı Şahin Apartmanı, kolonlarının çatladığı ve 3 milimetre yerinden oynadığı tespit edilince tahliye edilmiş ve yıkımına karar verilmişti.

Dün başlayan yıkım çalışmalarının büyük kısmı tamamlandı. Bahçelievler Belediyesi ekipleri bölgede temizlik çalışması yaparken, yıkım nedeniyle kapatılan Alpay Caddesi gece saatlerinde trafiğe açıldı. Bahçelievler'de kolonları patlayan binaya 10 dakika eşya izni Haberi Görüntüle NTV’yi sosyal medyadan takip edin