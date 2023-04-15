İstanbul Bahçelievler'de kolonu çatlayan binada yıkım

İstanbul Bahçelievler'de kolonları çatlayan binanın tahliyesine karar verilmişti. 46 yıllık apartmanın yıkım çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı.

İstanbul Bahçelievler'de kolonu çatlayan binada yıkım

Bahçelievler'de kolonları çatlayan 46 yıllık apartmanın çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlanırken, kapatılan yol trafiğe açıldı.

Alpay Caddesi Karamustafa Paşa Sokak'taki 6 katlı Şahin Apartmanı, kolonlarının çatladığı ve 3 milimetre yerinden oynadığı tespit edilince tahliye edilmiş ve yıkımına karar verilmişti.

İstanbul Bahçelievler'de kolonu çatlayan binada yıkım - 1

Dün başlayan yıkım çalışmalarının büyük kısmı tamamlandı.

Bahçelievler Belediyesi ekipleri bölgede temizlik çalışması yaparken, yıkım nedeniyle kapatılan Alpay Caddesi gece saatlerinde trafiğe açıldı.

Bahçelievler'de kolonları patlayan binaya 10 dakika eşya izni

Bahçelievler'de kolonları patlayan binaya 10 dakika eşya izni

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