İstanbul Bakırköy'de 2 katlı bina çöktü. Ekipler olay yerinde
23.11.2026 09:32
DHA
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bakırköy'de iki katlı metruk bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
İstanbul Bakırköy'deki metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi.
Yenimahalle Yanıkses sokak üzerinde 2 katlı metruk bir binanın çöktüğü ihbarı üzerine ekipler sevk edildi.
DHA
Kaza sonrası yolda bulunan bazı araçlar zarar gördü.
Binanın çöken kısmı caddede park halinde olan iki aracın üzerine devrildi.
Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.