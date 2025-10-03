İstanbul Bakırköy'de okul yangını: Öğrenciler tahliye edildi

İstanbul Bakırköy'de özel bir okulda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, İstanbul Caddesi'nde bulunan okulun, bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangının ardından öğrenciler tahliye edilirken, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.