İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı.



Yangın, saat 12.50 sıralarında hastanenin yaşlı bakım merkezinin çatı katında başladı. Alevler hızla yayılarak çatının tamamını sardı. Tarihi binadaki yangın nedeniyle oluşan dumanlar İstanbul'un pek çok ilçesinden görüldü.

İhbar üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



TAHLİYE SEFERBERLİĞİ

Yangın devam ederken hastaların tahliyesi için çalışma başlatıldı. Sağlık çalışanları, itfaiye erleri, zabıta ekipleri ve vatandaşlar, yaşlıları sedye ve tekerlekli sandalyelerle hastaneden uzaklaştırdı.



İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE

Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın nedeniyle dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

HELİKOPTER GERİ GÖNDERİLDİ



Yangını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri ise binada halen içeride çalışan itfaiye erlerinin olması ve tarihi yapıda çökme riski oluşabileceği düşüncesiyle geri gönderildi.



Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. yangın sonrası binanın çatısı kül oldu. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

ERDOĞAN'DAN TELEFON



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hastane başhekimi Stati Leana ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Yangınla ilgili gelişmeleri ilk andan itibaren yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamasının, yangının söndürülmesinin ve soğutma çalışmalarına geçilmesinin bir nebze de olsa yürekleri ferahlattığını dile getirdi.



Hastanenin, hastaların ve personelin durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede en kısa sürede onarım çalışmalarına başlanacağını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Balıklı Rum Hastanesi ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya talimat verdi.

104 HASTA TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da çalışmaları incelemek üzere bölgeye gitti.



Burada bir açıklama yapan Yerlikaya, "Hepimize büyük geçmiş olsun. 62 yaşlı tahliye oldu. 42 kadar da yatan hastamız var. Bir bölümünde yaşlılarımızın bakım yeri var, onların da tahliyesi, yatan hastalarımızla birlikte 104 buradan istifade eden vatandaşlarımız var" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA



Balıklı Rum Hastanesi'nin "simge hastanelerden" olduğunu vurgulayan İmamoğlu ise olay da can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını söyledi. İmamoğlu, hastanenin 130 yıllık bir bina olduğunu ve ahşap bölümün yandığını belirtti.

Yaşlı ve hastaların hastaneden tahliye edilmesi için büyük çaba sarf edildi.

"HEPSİ TAHLİYE EDİLDİ"



Yangının ilk çıktığı anlarda NTV canlı yayınına telefonla katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise "Hastanenin huzurevi bölümünde çıktı. Duman sonrası hastaların tamamı tahliye edildi. Şu anda kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Erken fark edilip hastalar tahliye edildi. 100 kişiyi tahliye ettik. Tüm hastalar ve sağlık ekipleri tahliye edildi" dedi.

1700'lü yıllarda yapılan Balıklı Rum Hastanesi, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bulunuyor. Hastane, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı tarafından yönetiliyor.