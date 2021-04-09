İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum (9 Nisan 2021)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerek kuraklık endişesine neden olurken aradan geçen sürede kayda değer bir yükseliş gerçekleşti.



Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 78,51 olarak ölçülürken, barajlarda bir günde 1.3 puan artış gözlendi. İSKİ'nin geçmiş yıllardaki verilerine göre geçen yıl aynı dönemde baraj doluluk oranlarının yüzde 70,32 olduğu kaydedildi.



İstanbul'da bulunan barajlardaki doluluk oranları:



Istrancalar'da yüzde 91,52, Terkos'ta yüzde 73,53, Sazlıdere'de yüzde 41,37, Alibey'de yüzde 66,26, Büyükçekmece'de yüzde 75,28, Ömerli'de yüzde 95,54, Darlık'ta yüzde 93, Elmalı'da yüzde 92,46, Kazandere'de yüzde 69,32 ve Pabuçdere'de yüzde 67,95.

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