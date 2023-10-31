İstanbul barajları kurumak üzere | Doluluk oranı yüzde 18'e indi

İstanbul'da beklenen yağışların gelmemesi her geçen gün barajlardaki kuraklığı artırıyor. 31 Ekim 2023 itibarıyla barajlarda doluluk oranı yüzde 18,59 olarak ölçüldü.

İstanbul barajları kurumak üzere | Doluluk oranı yüzde 18'e indi

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle beklenen yağışlar gelmedi.

Kurak geçen yazın ardından kurak sonbahar barajlarda dip seviyeyi gösterdi.

İSKİ verilerine göre, doluluk oranı yüzde 18.59 olarak ölçüldü.
'da 6 barajda doluluk oranı adeta kuruma seviyesi olan yüzde 10’un altına düştü.

İstanbul barajları kurumak üzere | Doluluk oranı yüzde 18'e indi - 1

Terkos yüzde 9, Büyükçekmece, sazlıdere ve Pabuçdere barajlarında su oranı yüzde 4'e düştü.

İstanbul’un en dolu barajı ise Melen’den getirilen suyla beslenen Ömerli Barajı oldu.

Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 40, Darlık Barajı ise
yüzde 30 olarak ölçüldü.

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