İstanbul barajları kurumak üzere | Doluluk oranı yüzde 18'e indi

Terkos yüzde 9, Büyükçekmece, sazlıdere ve Pabuçdere barajlarında su oranı yüzde 4'e düştü.



İstanbul’un en dolu barajı ise Melen’den getirilen suyla beslenen Ömerli Barajı oldu.



Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 40, Darlık Barajı ise

yüzde 30 olarak ölçüldü.

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