İstanbul barajları son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde

Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 334,51 kilogram oldu.



Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 398,62 milyon metreküp seviyesinde kaydedildi.



İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 197 bin metreküp oldu. Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 399,88 milyon metreküp olarak gerçekleşirken içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 494,76 milyon metreküp oldu.