İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'da sonbaharda beklenen yağışlar gerçekleşmeyince barajlardaki su oranı da düştü.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 40.02 olarak ölçüldü.



İstanbul'da ekim ayında yüzde 40.84 olan su seviyesi ise kasım ayının ilk günlerinde azaldı.

Suların çekildiği ve doluluk oranı yüzde 23.25 olan Alibey Baraj ı havadan drone ile görüntülendi.

Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:



"Ömerli Barajı yüzde 43.17

Alibey yüzde 23.25

Büyükçekmece yüzde 46.82

Darlık yüzde 42.05

Sazlıdere yüzde 44.17

Elmalı yüzde 43.75

Istrancalar yüzde 27.8

Kazandere yüzde 27.79

Pabuçdere yüzde 4.47

Terkos yüzde 43.5