İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde  85'e yaklaştı

İstanbul'da hafta başında etkisini kaybeden kar yağışının ardından barajlardaki doluluk seviyesi artmaya devam ediyor.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 84,89 olarak ölçüldü. İSKİ verilerine göre geçen yıl aynı tarihte baraj doluluk oranı yüzde 62,4 olarak kaydedildi.

İSKİ'nin hazırladığı ilgili grafikte son iki yılda 16 Mart tarihinde düşüşte olan oranların bu yıl arttığı görüldü.

16 Mart tarihli baraj doluluk oranının yıllara göre karşılaştırılması

Doluluk oranı yüzde 85'e yaklaşan İstanbul barajları, bu oran ile 2021 yılının nisan ayındaki yüzde 80,82 doluluk oranını geride bırakarak son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.



Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre önümüzdeki günlerde de İstanbul'da kar yağışı etkili olacak. Yağışlar sonrasında barajlardaki doluluk oranının daha da artması bekleniyor.



BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI



İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:



Ömerli Barajı: yüzde 89,3



Alibey Barajı: yüzde 79,38



Büyükçekmece Barajı: yüzde 84,67



Darlık Barajı: yüzde 94,01



Sazlıdere Barajı: yüzde 59,2



Elmalı Barajı: yüzde 97,4



Istrancalar Barajı: yüzde 100



Kazandere Barajı: yüzde 100



Pabuçdere Barajı: yüzde 94,3



Terkos Barajı: yüzde 81,54