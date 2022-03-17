İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 85'i geçti

İstanbul'da hafta başında etkisini kaybeden kar yağışının ardından barajlardaki doluluk seviyesi artmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 85,3 olarak ölçüldü. Kazandere ve Istrancalar barajların da ise yüzde 100 olduğu görüldü.



BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI



İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:



Ömerli Barajı: yüzde 89,38



Alibey Barajı: yüzde 79,88



Büyükçekmece Barajı: yüzde 85,8



Darlık Barajı: yüzde 94,49



Sazlıdere Barajı: yüzde 59,68



Elmalı Barajı: yüzde 98,96



Istrancalar Barajı: yüzde 100



Kazandere Barajı: yüzde 100



Pabuçdere Barajı: yüzde 93,96



Terkos Barajı: yüzde 81,91