İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 88'e yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı artmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından baraj doluluk oranı yüzde 88,12'ye yükseldi.

İSKİ doluluk grafiklerinde son iki yıldır baraj doluluk oranlarının düşük seyretmesine rağmen bu yıl ki artış dikkat çekti.

22 Mart tarihli baraj doluluk oranının yıllara göre karşılaştırılması

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI



İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:



Ömerli Barajı: Yüzde 91,82



Alibey Barajı: Yüzde 81,19



Büyükçekmece Barajı: Yüzde 91,06



Darlık Barajı: Yüzde 98,21



Sazlıdere Barajı: Yüzde 63,23



Elmalı Barajı: Yüzde 98,23



Istrancalar Barajı: Yüzde 100



Kazandere Barajı: Yüzde 100



Pabuçdere Barajı: Yüzde 95,58



Terkos Barajı: Yüzde 83,95



İstanbul'daki barajların doluluk oranları

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ UYARDI



İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu dün yaptığı açıklamada, bu yıl su sıknıtısı olmadığını belirterek barajlarda yaşanabilecek taşmalara dair uyarıda bulundu.



Mermutlu, "Önümüzdeki günlerde barajların büyük bir kısmının yüzde 100 doluluğa ulaşacağını düşünüyoruz. Bazı barajlarımızda risk var. Taşkın alanlarındaki dere yataklarında şu an su yok, ama barajlar taşmaya geçtiği zaman bu derelerde su olacak. Yöre halkını uyarıyoruz. Lütfen derelerde ve dere yataklarında bulunmasınlar çünkü ani bir taşkında bizim bunu tutma mekanizmamız yok" dedi.

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SU SEVİYESİ YÜKSELİNCE KİRLİLİK ORTAYA ÇIKTI