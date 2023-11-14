İstanbul barajlarında son durum: Yağışlar ne kadar etkili oldu?

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından düşen barajlarındaki doluluk oranları aylar sonra yeniden yükselişe geçti.

YAĞIŞLAR, SUYU YARIM PUAN YÜKSELTTİ

İstanbul'da etkili olan yağışın ardından ortalama doluluk oranı yüzde 16,47'den yarım puan yükselişle yüzde 17,08'ye çıktı.

Alibeyköy Barajı doluluk oranı bir gün önce 15,6 olarak ölçülürken, 24 saat içinde 17,66'a çıktı.

İstanbul'un en dolu barajı ise yüzde 35,37 ile Ömerli Barajı oldu.

Sazlıdere Barajı yüzde 2,92 lik, Pabuçdere Barajı ise yüzde 2,96'lık doluluk oranlarıyla adeta kurudu.