İstanbul barajlarında son durum: Yağışlar ne kadar etkili oldu?

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki doluluk oranı yükselmeye başladı. İSKİ verilerine göre; bir gün önce yüzde 16,47 olarak ölçülen baraj doluluk oranları, aylar sonra ilk kez yükselişe geçerek 17,08 olarak ölçüldü.

İstanbul barajlarında son durum: Yağışlar ne kadar etkili oldu?

'da kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından düşen barajlarındaki doluluk oranları aylar sonra yeniden yükselişe geçti.

YAĞIŞLAR, SUYU YARIM PUAN YÜKSELTTİ

İstanbul'da etkili olan yağışın ardından ortalama doluluk oranı yüzde 16,47'den yarım puan yükselişle yüzde 17,08'ye çıktı.

Alibeyköy Barajı doluluk oranı bir gün önce 15,6 olarak ölçülürken, 24 saat içinde 17,66'a çıktı.

İstanbul'un en dolu barajı ise yüzde 35,37 ile Ömerli Barajı oldu.

Sazlıdere Barajı yüzde 2,92 lik, Pabuçdere Barajı ise yüzde 2,96'lık doluluk oranlarıyla adeta kurudu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...