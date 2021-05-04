İstanbul barajlarında son durum: Zirveden düşüşe geçti

İstanbu'un barajlarında doluluk oranları yeniden düşüşe geçti.

İSKİ verilerine göre, barajlardaki su seviyesi son bir haftada yüzde 1.15 azalarak, yüzde 79.94 olarak ölçüldü.

Doluluk oranı yüzde 64.32 olan Alibeyköy Barajı'ndaki son durum havadan görüntülendi.



BİR HAFTADA YÜZDE 1.15 AZALDI



İstanbul'da yüzde 20'nin altına kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranları, geçtiğimiz haftalarda peş peşe gelen yağışlı hava ile artışa geçti. Geçen hafta yüzde 80'in üzerine çıkan baraj doluluk oranlarındaki artış, durdu. İSKİ verilerine göre son bir haftada barajlardaki doluluk oranı yüzde 1.15 azaldı. Doluluk oranı yüzde 79.94'e düştü.



EN DOLU DARLIK BARAJI



İstanbul'un en fazla dolululuğa ulaşan barajı ise Darlık Barajı oldu. Darlık Barajı'nda doluluk oranı 96.88 olarak ölçüldü. Yüzde 93.04 doluluk oranıyla Elmalı Barajı doluluk oranı en fazla 2'nci baraj olurken, doluluk oranı en düşük baraj yüzde 43.52 ile Sazlıdere Barajı.



İstanbul'un Barajlarındaki bugünkü doluluk oranları;



Alibeyköy Barajı yüzde 64.32

Büyükçekmece Barajı yüzde 76.78

Darlık Barajı yüzde 96.88

Elmalı Barajı yüzde 93.04

Istranacalar yüzde 53.81

Kazandere Barajı yüzde 74.70

Ömerli Barajı yüzde 92.56

Papuçdere Barajı yüzde 74.78

Sazlıdere Barajı yüzde 43.52

Terkos Barajı yüzde 79.33