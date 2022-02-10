İstanbul barajlarında taşma

İstanbul'da ocak ayının son günlerinde yağan kuvvetli kar ve bu hafta başı etkili olan yağmurla barajlarda doluluk oranı rekor seviyede arttı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) son verilerine göre barajların doluluk oranı yüzde 79,14 oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, bazı barajlarda taşma meydana geldiğini söyledi.

"Elmalı Barajı ve Istranca'ndaki 5 barajımız taşıyor. Taşmak üzere olan barajlarımız da var" diyen Mermutlu, doluluk oranı yüzde 95'e ulaşan Ömerli Barajı'nın da taşmak üzere olduğunu kaydetti.



Mermutlu, "Bu yüzden Melen'den su transferini durdurmuş durumdayız. Bu taşkınlara yönelik olarak da tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.

METREKAREYE 57 KİLO YAĞIŞ



Salı günü meydana gelen yağışlarla ilgili konuşan Mermutlu, "Ömerli Barajı'na 24 saat içerisinde metrekaresine 46 kilogram, Terkos'a 32 kilogram, Büyükçekmece'ye 40 kilogram, Sazlıdere'ye 57 kilogram yağış düştü. Bunun etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz" diye konuştu.



"DAHA DA YÜKSELECEK"



Barajlardaki doluluk oranının daha da fazla artacağını söyleyen Mermutlu şöyle devam etti:



"Geçen yıl bugün doluluk oranımız yüzde 45, 2020'de yüzde 60 ama bugün yüzde 78 olarak tespit edildi. Geçtiğimiz iki yıla göre, doluluk oranımız daha yüksek. Gelecek yağışlar ile rakamların daha çok yükseleceğini tahmin ediyorum."

