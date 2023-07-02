İstanbul barajlarında tehlike çanları

"SU TASARRUFU GÖZARDI EDİLMEMELİ"



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, barajlardaki su miktarının 378,89 milyon metreküp olduğunu anlatarak, "Bu miktar Yeşilçay ve Melen dikkate alınmadığı takdirde 4 aylık suyumuz kaldı anlamına geliyor. Türkiye'de son 3 yıldır devam eden kuraklık bu yılın şubat ayına kadar etkisini gösterdi. Mart ayıyla beraber yağışlar Türkiye ve Marmara Bölgesi'nde artış gösterdi. Mart ayında gözlenen yağış artışı, nisan, mayıs aylarında da etkili oldu." diye konuştu.



Prof. Dr. Toros, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul'da yaşayanların 23 Haziran'dan itibaren kentten ayrılmaya başladıklarını dile getirerek, "Bu tarihle birlikte İstanbul'da günlük tüketim oranı azaldı. İSKİ içme suyu arıtma tesislerinde bayram tatili öncesi 23 Haziran Cuma günü verilen su miktarı 3,36 milyon metreküp iken, bayramın 3. günü 2,82 milyon metreküp su verildi. Buna göre günlük su tüketim oranı 23 Haziran'a göre yüzde 16 azaldı. Dönüşlerin başlamasıyla birlikte günlük su tüketim oranı yeniden artışa geçti." değerlendirmesinde bulundu.



Su tasarrufunun önemine işaret eden Toros, 2023 ocak ayında su seviyesinin yüzde 28,85'e düşmesiyle insanların su tasarrufu yaptığı anlattı.



Prof. Dr. Toros, bahar aylarının yağışlı geçmesiyle insanların su tasarrufunu göz ardı etmeye başladığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Ülkemizin su yönünden zengin olmadığının hiçbir zaman unutulmaması gerekiyor. Su sıkıntısı çekmemek için başta İstanbul olmak üzere her yerde 3 yıllık su bütçesi planlarının hayata geçirilmesi gerekiyor. Suyun her damlasının önemli olduğu ve her damlasının sayarak kullanılması gerektiği ayrıca Dünya Meteoroloji Teşkilatı tarafından tavsiye ediliyor. Küresel iklim değişikliğinden olumsuz etkilenmemek için başta yağmur hasadı olmak üzere su tasarrufu ile ilgili herkesin kendi çapında suyun biriktirilmesi ve idareli kullanılması gerekiyor."