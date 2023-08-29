İstanbul barajlarında tehlike çanları, yüzde 30'un altına düştü

ALİBEY BARAJI'NDA DOLULUK SON 9 YILIN EN DÜŞÜĞÜ



Alibey Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 38,96 olan doluluk oranı bugün yüzde 12,64'e düştü. Bu oran, barajdaki son 9 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.



Kuruma noktasına gelen Büyükçekmece Barajı'nın su çekilen arazisinde hayvanların otladığı görüldü.



Barajda geçen yıl yüzde 65,74 olarak ölçülen su doluluk oranı bugün yüzde 9,16'ya düştü. Söz konusu oran 29 Ağustos baz alındığında son 9 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.



Darlık Barajı'nda ise geçen yıl 29 Ağustos'ta yüzde 60,24 olarak ölçülen doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 44,37 oldu.



Elmalı Barajı'nda önceki sene 29 Ağustos'ta yüzde 57,24 olan doluluk oranı, son 6 yılın en düşük seviyesine inerek yüzde 19,67'ye düştü.



Istrancalar'da ise geçen yıl yüzde 48,11 olan doluluk oranı, bugün yüzde 19,23 olarak kaydedildi.



Kazandere Barajı'nda ise 29 Ağustos 2022'de yüzde 59,14 olarak ölçülen doluluk oranı, bugün 9,35'e kadar düştü.



Ömerli Barajı'nda bugün itibarıyla yüzde 62,62 olan su doluluk oranı geçen yılın aynı dönemde yüzde 63,05'tü.



PABUÇDERE KURUMA NOKTASINDA



İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük olan baraj Pabuçdere oldu.



Barajda su doluluk oranı geçen yıl 29 Ağustos'ta yüzde 48,06 iken bugün yüzde 3,84 olarak kayıtlara geçti.



Sazlıdere Barajı'nda ise geçen yıl 29 Ağustos'ta yüzde 53,02 olan doluluk bugün itibariyle yüzde 14,38 oldu.



Terkos Barajı'nda su doluluk oranı yüzde 15,97 olurken geçen yıl aynı dönemdeki oran yüzde 57,54'tü.



"TAŞIMA SUYUYLA DEĞİRMEN DÖNDÜRÜYORUZ"



İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, İstanbul'a su sağlayan barajlarda su açığının kuraklığın en büyük göstergesi olduğunu söyledi.



Marmara Bölgesi'nin eylülden beri su alamadığını belirten Özdemir, "Bu durum barajlardaki doluluk oranı düşürdü. Yeşilçay ve Melen'den şu ana kadar 525 milyon metreküp su çekildi. Taşıma suyla değirmen döndürüyoruz." diye konuştu.



Özdemir, İstanbul'un barajlarının artık alarm verdiğini vurgulayarak, "Barajlardaki su seviyesi artık tehlike sınırını geçti. Su kesintileri kapıda. İki aydan az suyumuz kaldı. İstanbul'un nüfusu çok yüksek. Bu nüfusu bu barajlar kaldırmaz. El Nino ve iklim değişikliği, yağışların azalmasının en büyük göstergesi. Artık tedbirlerin alınması lazım. Artık yağmur suyunun biriktirilmesi şart." değerlendirmesinde bulundu.