İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son 8 ayın en düşük seviyesine indi

İstanbul’da sonbahar mevsiminin etkisiyle sıcak hava yerini yağışa bıraktı. Ancak barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor.



SON 8 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ



İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, yüzde 52 ile son 8 ayın en düşük seviyesine indi.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2021 yılının Şubat ayında yüzde 56.2 olan su seviyesi, Nisan ayında 80,82 ile en yüksek orana ulaşırken, Eylül ayındaki yüzde 52.38 doluluk oranıyla son 8 ayın en düşük seviyesine indi.



Böylece İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı, 5 ayda toplam olarak yüzde 28.44 seviyesinde düştü.

GEÇEN SENENİN ÜZERİNDE

İstanbul barajlarındaki doluluk düşse de geçen sene ile karşılaştırıldığında daha iyi durumda olduğu görülüyor. Geçen sene 24 Eylül itibariyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 39.25 seviyesindeydi.

EN YÜKSEK DOLULUK ORANI ÖMERLİ barajI'NDA



İstanbul barajlarında en yüksek doluluk oranı yüzde 81.46 ile Ömerli Barajı'nda ölçülürken, en az doluluk oranı ise yüzde 2.85 ile Pabuçdere Barajı'nda ölçüldü.

Doluluk oranıyla 1’inci sırada olan Ömerli Barajı havadan görüntülendi.

Ömerli Barajı

İSTANBUL’DA barajLARIN GENEL DOLULUK ORANI



Ömerli barajı, yüzde 81.46





Pabuçdere barajı, yüzde 2,85





Sazlıdere barajı: yüzde 25,9





Büyükçekmece barajı: yüzde 47,35





Alibey barajı: yüzde 21,56



Ömerli Barajı

Terkos barajı: yüzde 58,38





Kazandere barajı: yüzde 7,09





Elmalı barajı: yüzde 63,54





Darlık barajı: yüzde 52,97





Istrancalar barajı: yüzde 28,46