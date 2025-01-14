İstanbul Baro Başkanı Kaboğlu ve yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi için dava açıldı

İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, savcılığın terör örgütü propagandası yapmak suçlarından hazırladığı soruşturma tamamlandı. Savcılık Baro seçiminin tekrarlanmasını istedi.

Başsavcılık, Kabaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar hakkında davaname hazırlandı.

Hazırlanan davanamede baro seçiminin yeniden yapılmasını talep edildi.

Savcılık, iddiasını "kamu kurumu niteliğindeki meslek kurluşlarının amacı dışında faliyette bulunamazlar" maddesi hükmüne dayandırarak Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilerek yeniden seçim yapılmasını istedi.