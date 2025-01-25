İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi avukat Epözdemir tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir tutuklandı. Epözdemir, geçtiğimiz günlerde yurt dışından geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Epözdemir, bugün çıkarıldığı mahkemede, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından tutuklandı.
TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi olan şüpheli Fırat Epözdemir’in örgütün alt yapılanması olan HDK (Halkların Demokratik Kongresi) mensubu olduğuna dair tespitler bulunduğu, geçmiş tarihli gerçekleştirilen operasyonel çalışmalar neticesinde elde edilen dijital materyallerin incelemesinde 2015 yılında oluşturulan 'Diren Cizre' isimli WhatsApp grubunda yer alarak örgütsel faaliyetlere katıldığı tespit edilmişti.
HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI
PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde bayrağını simge eden bez parçasıyla fotoğrafı da tespit edilen şüpheli Epözdemir, yurt dışından İstanbul Havalimanı’na giriş yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alınmıştı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyette işlemleri tamamlanan Epözdemir, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gönderilmişti. Epözdemir çıkarıldığı hakimlik tarafından ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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