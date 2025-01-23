İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir gözaltına alındı: Terör örgütü soruşturması

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda avukat Fırat Epözdemir'in, örgütün alt yapılanması olan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu olduğuna ilişkin örgüt arşivinden ele geçirilen veriler bulunduğu tespit edildi.



Epözdemir'in, 2015'te "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubunda yer alarak örgütsel faaliyetlere katıldığı ve örgüte ait bez parçasıyla fotoğrafı olduğu belirlenen soruşturmada, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI



Yurt dışından geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Epözdemir'in evinde ve avukatlık ofisinde arama işlemleri sürüyor.

İSTANBUL BAROSUNDAN AÇIKLAMA

Fırat Epözdemir'in gözaltı kararının ardından İstanbul Barosunun sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yönetim Kurulu üyemiz Av. Fırat Epözdemir, 4 gün önce gittiği Strasbourg'da katıldığı Avrupa Konseyi Savunmanlar toplantısı dönüşünde bugün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştır. İfadeye çağrılmak yerine gözaltı işlemi uygulanması açıkça hukuka aykırı olup, süreç Baromuzca takip edilmektedir." denildi.

