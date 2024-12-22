İstanbul Barosu Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri hakkında resen soruşturma

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü" iddiasıyla resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Barosu Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri hakkında resen soruşturma
İbrahim Kaboğlu kimdir? İstanbul Barosu Başkan adayı İbrahim Kaboğlu'nun hayatı

İbrahim Kaboğlu kimdir? İstanbul Barosu Başkan adayı İbrahim Kaboğlu'nun hayatı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul Barosunun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık'ta duyurulan açıklamayla terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri, devletimizin sözde savaş suçu işlediği şeklinde yanıltıcı bilginin yayılması şeklindeki tespitler nedeniyle İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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