İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu kimdir?

İstanbul Barosu Başkanlığı için 7 adayın yarıştığı seçimi, yeniden Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı olan Mehmet Durakoğlu kazandı.

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından konuşma yapan Durakoğlu, 'İstanbul Barosu’nda yönetimde olabilmek için omurga gerekir. Bu omurgaya sahip olduğumuz için kazandık. Onun için biz şimdi burada Mustafa Kemal’den bahsediyoruz. Onun için kalenin hala burada dimdik durduğundan bahsediyoruz. Bu kaleyi asla ama asla teslim etmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

MEHMET DURAKOĞLU KİMDİR?

1956 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Türk avukat ve siyasetçi Mehmet Durakoğlu, Ankara Atatürk Lisesi'ni bitirdi. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Durakoğlu, 1986'da serbest avukatlığa başladı.



2002-2004 yıllarında İstanbul Barosu İnsan Hakları Yürütme Kurulu Ūyeliğinde bulunan Mehmet Durakoğlu, 2004-2006 yıllarında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.



2006-2008 ve 2010-2016 yıllarında Baro Başkan Yardımcısı olan Durakoğlu, 23 Ekim 2016 tarihinde ''Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'' adayı olarak İstanbul Barosu'nun başkanı seçildi.



Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş İlçe Başkanı olarak görev yaptı ve 1995, 1999 ve 2002 seçimlerinde İstanbul 2. seçim çevresi milletvekili aday listesinde yer aldı.



ÇYDD Üyeliği ile SODEV ve TÜSES yönetimlerinde bulunan Mehmet Durakoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

