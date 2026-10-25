İstanbul Barosu başkanlığına Ümit Kocasakal seçildi

İstanbul Barosu ’nun 2026-2028 dönemindeki yeni yönetimini belirleyecek, 128.Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde iki gün boyunca devam eden Baro Başkanlığı seçimlerinde 9 aday yarıştı.



68 binden fazla üyesi olan İstanbul Barosuna bağlı 30 bin 213 avukat oy kullandı.



9 adaylı seçimde Ümit Kocasakal 10 bin 227 oy alarak seçimi kazandı.

Önceki dönem İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu, seçimlerde 7 bin 22 oy aldı.

Ümit Kocasakal, 2010 ila 2016 yılları arasında da İstanbul Baro Başkanlığı görevini yürütmüştü.