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İstanbul Barosu başkanlığına Ümit Kocasakal seçildi

25.10.2026 22:21

İstanbul Barosu başkanlığına Ümit Kocasakal seçildi
DHA

İstanbul Barosu başkanlığı için 9 aday yarıştı.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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İstanbul Barosu'nun 2 gün süren 128. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. 9 adayın yarıştığı Baro Başkanlığı seçimlerini Ümit Kocasakal kazandı.

İstanbul Barosu’nun 2026-2028 dönemindeki yeni yönetimini belirleyecek, 128.Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. 

 

Haliç Kongre Merkezi'nde iki gün boyunca devam eden Baro Başkanlığı seçimlerinde 9 aday yarıştı.
 

68 binden fazla üyesi olan İstanbul Barosuna bağlı 30 bin 213 avukat oy kullandı. 

9 adaylı seçimde Ümit Kocasakal 10 bin 227 oy alarak seçimi kazandı.

 

Önceki dönem İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu, seçimlerde 7 bin 22 oy aldı.

 

Ümit Kocasakal, 2010 ila 2016 yılları arasında da İstanbul Baro Başkanlığı görevini yürütmüştü.