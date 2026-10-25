İstanbul Barosu başkanlığına Ümit Kocasakal seçildi
25.10.2026 22:21
İstanbul Barosu başkanlığı için 9 aday yarıştı.
İstanbul Barosu'nun 2 gün süren 128. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. 9 adayın yarıştığı Baro Başkanlığı seçimlerini Ümit Kocasakal kazandı.
İstanbul Barosu’nun 2026-2028 dönemindeki yeni yönetimini belirleyecek, 128.Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Haliç Kongre Merkezi'nde iki gün boyunca devam eden Baro Başkanlığı seçimlerinde 9 aday yarıştı.
68 binden fazla üyesi olan İstanbul Barosuna bağlı 30 bin 213 avukat oy kullandı.
9 adaylı seçimde Ümit Kocasakal 10 bin 227 oy alarak seçimi kazandı.
Önceki dönem İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu, seçimlerde 7 bin 22 oy aldı.
Ümit Kocasakal, 2010 ila 2016 yılları arasında da İstanbul Baro Başkanlığı görevini yürütmüştü.