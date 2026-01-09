İstanbul Barosu davası. İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri beraat etti

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile 10 yönetim kurulu üyesinin yargılandığı davada karar verildi. "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan İstanbul Barosu beraat etti.

Davanın karar duruşması İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma 5 Ocak'ta başladı. . "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan İstanbul Barosu kararı bugün açıklandı.

Mahkeme heyeti tüm baro yöneticileri için oy birliğiyle beraat kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Barosu Başkan İbrahim Kaboğlu ile 10 yönetim kurulu üyesi, Suriye'de hayatını kaybeden gazetecilere ilişkin yapılan açıklamalar gerekçe gösterilerek "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" ve "basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 12'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.