İstanbul Barosu davası: Kaboğlu ve 10 baro yöneticisine hapis istemi

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile baro yöneticilerinin yargılandığı dava başladı.

Davaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Kaboğlu ile 10 yönetim kurulu üyesine basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak ve basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarını işledikleri savunuldu.

Davanın ilk duruşması bugün Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görüldü.

Farklı şehirlerin baro başkanları ile yöneticilerinin hazır bulunduğu duruşmada, 83 ülkenin hukukçularını temsilen 30 baro ile 17 uluslararası hukuk birliğinden baro başkanı ve yöneticiler de gözlemci olarak yer aldı.

SAVCI MÜTALAASINI TEKRARLADI

Cumhuriyet savcısı, celse arasında mahkemeye sunduğu davanın esasına ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini söyledi.

Savcı mütalaasında şu değerlendirme yapıldı:

"İstanbul Barosu'nun davaya konu paylaşımı anımsatılarak, sanıkların eylemlerinde terörle mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen terör örgütü üyelerine yönelik faaliyeti savaş suçu olarak değerlendirdikleri, PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütünün nihai amacı olan bölücülük faaliyetini bilinçsel olarak hem meşru gösterme hem de yayma amacı taşıdıkları..."

HAPİS CEZASI İSTEDİ

Mütalaada, basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapma ve basın yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddiasıyla sanıklara hapis cezası verilmesi talep edildi.

Mütalaada, İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ile Bengisu Kadı Çavdar'ın basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde düzenlenen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma hükmünün de uygulanması istendi.

Duruşmada söz alan Kaboğlu, Anayasa'ya aykırılık olduğu gerekçesiyle itirazda bulundu.

Kaboğlu'nun konuşmanın ardından duruşmaya ara verildi.