İstanbul Barosu hakkında iddianame: Yöneticiler hakkında 12 yıl hapis istemi

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında, sosyal medyadan yapılan bir paylaşımın ardından resen soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda savcılık adalet bakanlığına soruşturma için izin yazısı gönderdi. Soruşturma izninin ardınan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, haklarında "PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma yürütülen ve kamu davasında yargılanırken Suriye'de güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada etkisiz hale getirilen Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'e yönelik İstanbul Barosuna ait sosyal medya hesabından açıklama yapılması üzerine soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

Halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle hareket edildiği kaydedilen iddianamede, şüphelilerin birçok kişi tarafından görülebilme imkanı bulunan ve herkese açık sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşım karşısında atılı suçun aleniyet unsurunun gerçekleştiği, şüphelilerin üzerlerine atılı "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işledikleri aktarıldı.

İddianame, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca son soruşturmanın açılması kararı verilmesi talebiyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.



Şüphelilerin "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" ve "basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.



İddianamede ayrıca şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde düzenlenen "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma"nın da uygulanması istendi.