İstanbul Barosu seçime gidiyor

65 bin üyesi ile dünyanın en büyük baroları arasında olan İstanbul Barosu'nda seçim heyecanı yaşanıyor.



19-20 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak genel kurulda 11 aday yarışacak.



Seçimlerde üç ismin öne çıktığı belirtiliyor.



SARAÇ VE YARDIMCISI YARIŞACAK



Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan iki isim karşı karşıya gelecek.



İki yıldır başkanlık görevini yürüten Filiz Saraç ve Saraç'ın yardımcılığını yapan Ali Gürbüz başkanlık için yarışacak.



Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da başkanlık için yarışacak isimler arasında yer alıyor.



Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı olan Kaboğlu, 2018'de CHP'den milletvekili seçilmişti. Görev aldığı 27. dönemde, Meclis Anayasa Komisyonu'nun da üyeleri arasındaydı.



İşte seçime katılan isimler:



Hasan Kılıç (Avukatların Yükselişi), Mert Er Karagülle (Değişim İçin Güçlü Baro), Turgay Bilge (Avukat Hakları), Türkan Kara (Genç Hukuk Hareketi), Metin Uraçin (İstanbul Avukatlar Birliği) Abdülhalim Yılmaz (Bağımsız Avukatlar), Hakan Çatak (İstanbul Milliyetçi Avukatlar)



Avukat Yasin Şen ise bağımsız aday olarak seçime girecek.

