İstanbul Barosu seçimsiz Olağanüstü Genel Kurulu

Binlerce avukat İstanbul Barosu'nun Olağanüstü Genel Kurulu için toplandılar ama seçim yoktu.



Genel kurul, baroya açılan davaya tepki niteliğindeydi.



Dava, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açıldı. Başsavcılık, Baro Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin görevlerine son verilmesini, yeni baro başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin seçilmesini istedi.



Yönetim, 21 Aralık 2024'te sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Basın ve yayın yolu ile terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ile suçlandı.



İstanbul Barosu, bu suçlamalara ve talebe tepki gösterdi. Genel Kurulu bir araya getirerek bir anlamda yönetime destek çağrısında bulundu.

ADALET VURGUSU



Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu, konuşmasında adalet vurgusu yaparak "Adaletin çökmemesi için biz mücadele edeceğiz. Bilsinler ki sav ve hüküm aslında onların haklarını örgütlenmez özgürlüğünü olmak üzere onları da savunmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk toplumu olmasını sağlamak için buna devam edeceğiz." dedi.



Konuyla ilgili hukuki süreç devam ediyor.

