İstanbul Barosu yönetimine fezleke: 11 kişi için 12 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Barosu, gazeteci olduğunu savunduğu Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in Suriye’de güvenlik güçlerince öldürülmesine ilişkin 21 Aralık 2024'te baronun resmi X hesabından "Uluslararası İnsancıl Hukuk Uygulansın" başlıklı bir açıklama yayınladı.



Bu paylaşımın ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan haklarında açılan soruşturmalara atıf yaparak öldürülen şahısların gazeteci değil, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren terör örgütü üyeleri olduğunu kaydetti.

Ardından İstanbul Barosu'na terör soruşturması başlatıldı. Soruşturmasını tamamlayan savcılık fezleke hazırladı.

Fezlekede, şüphelilerin açıklamalarında kullandıkları ifadelerle ülkenin iç ve dış güvenliği ve kamu düzeni ile ilgili gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltarak algı oluşturmaya çalıştığı belirtildi.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında "Basın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Basın Yoluyla Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak" suçlarından 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.