İstanbul Barosu'ndan HSK'ya Can Atalay şikayeti

Basın açıklaması yapan İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, "Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlandığı bugünlerde Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmayarak, hukukun üstünlüğü ayaklar altına alınmıştır." dedi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin AYM'nin hak ihlali kararından sonra görevli olan mahkeme olduğunu vurgulayan Saraç, "Can Atalay, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda ihlalin sonuçları ortadan kaldırılarak derhal tahliye edilmelidir. Aksi durum 'Hürriyeti tahdit’ ve 'Görevi kötüye kullanma’ suçlarını oluşturur. Buna karşın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı imzasıyla dosya Yargıtay’a gönderilmiştir. Ayrıca ağır ceza mahkemeleri heyet halinde karar verir. Sadece başkanın imzasıyla böyle bir karar verilemez. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yok hükmünde olan kararından dönülerek Anayasal yükümlülüğünü ivedilikle yerine getirmesi gerekmektedir." diye konuştu.



"HSK'YA ŞİKAYETTE BULUNDUK"



Saraç, "Hak ihlali sona erdirilmeyip, tahliye sağlanmadığından, baromuz tarafından Hakimler Savcılar Kurulu’na İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında 'Görev suçu' ve 'Meşru vasıtaları kullanmak sureti ile hürriyeti tahdit' nedeniyle şikayette bulunulmuştur.Yargının taraflı ve bağımlı olmasının yeni bir örneğinin yaşanıyor olması, AYM’nin yoruma açık olmayan hak ihlali ve bu ihlalin giderilmesine ilişkin kararının uygulanmaması karşısında üyemiz avukat Can Atalay için sesimizi yükseltmek ve 'Hukuk devletine saygı' demek için bir aradayız. Yargı kurumlarını hukuk devletine bağlı olmaya ve saygı duymaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.



Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Gürkan Altun ise "Biz günlerce mahkemeden Anayasa Mahkemesi kararı çerçevesinde hükmünü ve tahliye kararını vermesini beklerken, hiç karar vermeden 3-4 günü ardından dosyayı Yargıtay'a sevk etmiş olması, kendisinin bir havale makamı olarak görmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Bizler hak savunucuları olarak bugün ve yarın da bu hakkı savunur hale geleceğiz. Bunu kınıyoruz. Can Atalay serbest kalana ve benzer hak ihlalleri devam edene kadar biz bu konuşmaları yapmaya ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Konuşmaların ardından avukatlar "Hukuk devletine saygı" pankartları kaldırdı.