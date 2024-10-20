İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu

İstanbul Barosu yeni başkanını seçmek için hafta sonu sandık başına gitti.



Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulun ikinci gününde, baro başkanlığı seçimleri için saat 09.00'da oy kullanma işlemi başladı.



64 bin 72 avukatın oy kullanma hakkına sahip olduğu baroda, avukatlar erken saatlerden itibaren kongre merkezine gelerek oy verdi.



YENİ BAŞKAN KABOĞLU SEÇİLDİ



İki yıldır başkanlık görevini yürüten Filiç Saraç koltuğunu Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'na devretti.



Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı olan Kaboğlu, 2018'de CHP'den milletvekili seçilmişti. Görev aldığı 27. dönemde, Meclis Anayasa Komisyonu'nun da üyeleri arasındaydı.