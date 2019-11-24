İstanbul Başakşehir'de çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

İstanbul Başakşehir'de bir apartmanda çıkan yangın sonucu 2 Suriye uyruklu kardeş hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Güvercintepe Mahallesi Akbulut Sokağı'ndaki 3 katlı binanın bodrum katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, evde kiracı olarak oturan Suriye uyruklu Evisla H. (1) ile Rusia H. (17) kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.