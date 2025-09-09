İstanbul Başakşehir'de okul kantininde yangın

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Şair Erdem Bayazıt Ortaokulu'nun kantininde çıkan yangın paniğe neden oldu.

İstanbul Başakşehir'de okul kantininde yangın

'de bulunan Şair Erdem Bayazıt Ortaokulu'nun kantinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören yetkilileri itfaiye ekiplerine haber verdi.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Öğrenciler binadan tahliye edildi. Veliler öğrencileri almak için okula geldi.

, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...