İstanbul Başakşehir'de okul kantininde yangın
İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Şair Erdem Bayazıt Ortaokulu'nun kantininde çıkan yangın paniğe neden oldu.
İstanbul Başakşehir'de bulunan Şair Erdem Bayazıt Ortaokulu'nun kantinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören okul yetkilileri itfaiye ekiplerine haber verdi.
ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ
Öğrenciler binadan tahliye edildi. Veliler öğrencileri almak için okula geldi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
