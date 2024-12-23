İstanbul Başakşehir'de okulda ihmal iddiası: Kaza geçiren çocuk yoğun bakımda
İstanbul Başakşehir'deki bir okulda 12 yaşındaki öğrenci oyun oynarken düşerek ağır yaralandı. Annenin iddiasına göre okul yönetimi çocuğa gerekli müdahaleyi yapmadı. Ambulans da çağrılmayınca sağlık durumu giderek kötüleşti. Erdem Karaman şimdi yaşam mücadelesi veriyor.
Olay 13 Aralık cuma günü Oyakkent İlkokulu'nda meydana geldi. 12 yaşındaki Erdem Karaman okulda arkadaşlarıyla top oynuyordu. Dengesini kaybedip düştü, başını yere vurdu. İddiaya göre öğretmenler de revirdeki görevliler de sağlık durumuyla yeterince ilgilenmedi.
İstanbul Başakşehir'deki okuldan anne Hatun Karaman'a telefon açıldı, "İstiyorsanız çocuğunuzu hastaneye götürün" denildi.
Anne oğlunu kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü. Ama Erdem Karaman'ın sağlık durumu iyice kötüye gitti. Beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı.
Okul yönetiminin "Standart prosedür uygulandı, anne 19 dakika içinde gelebildi" dediği öne süren anne, "Çocuğum tek başına buzu tutmuş masaya kafasını dayamış uyuklamıştı ben gittiğimde. Onu o şekil gördüğümde bittim. Çocuğum ya beyin kanaması geçiriyorsa bunu nasıl tek başına bırakırsınız. Koyduğunuz buz bile erimiş dedim yok mu bir görevli dedim." diye konuştu.
Okula yakın olan sağlık ocağına götürülebilirdi diye anne Karaman, "Hayati tehlikesi devam ediyor. 9 gündür canıyla savaşıyor. Buna sebep olan herkes cezasını çeksin istiyorum. Slaytlar yapıyorlarmış anne 19 dakikada geldi diye. Daha çok canımı acıtıyorlar çok öfkeliyim. Anne olarak canım yanıyor." diyerek tepki gösterdi.
Entübe edilen 7. sınıf öğrencisi Erdem 10 gün geçmesine rağmen halen uyandırılmadı. Sağlık durumu kritik.
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