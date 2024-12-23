İstanbul Başakşehir'de okulda ihmal iddiası: Kaza geçiren çocuk yoğun bakımda

Okul yönetiminin "Standart prosedür uygulandı, anne 19 dakika içinde gelebildi" dediği öne süren anne, "Çocuğum tek başına buzu tutmuş masaya kafasını dayamış uyuklamıştı ben gittiğimde. Onu o şekil gördüğümde bittim. Çocuğum ya beyin kanaması geçiriyorsa bunu nasıl tek başına bırakırsınız. Koyduğunuz buz bile erimiş dedim yok mu bir görevli dedim." diye konuştu.



Okula yakın olan sağlık ocağına götürülebilirdi diye anne Karaman, "Hayati tehlikesi devam ediyor. 9 gündür canıyla savaşıyor. Buna sebep olan herkes cezasını çeksin istiyorum. Slaytlar yapıyorlarmış anne 19 dakikada geldi diye. Daha çok canımı acıtıyorlar çok öfkeliyim. Anne olarak canım yanıyor." diyerek tepki gösterdi.



Entübe edilen 7. sınıf öğrencisi Erdem 10 gün geçmesine rağmen halen uyandırılmadı. Sağlık durumu kritik.